Bombalı pankarta 3 gözaltı… Arkasından o terör örgütü çıktı…

İstanbul Emniyeti; TKP/ML Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. 24 Mart 2023 tarihinde Maltepe İlçesi'ndeki bir noktaya bombalı pankart asılması olayını gerçekleştiren üç kişi; Maltepe İlçesi'nde bulunan üç farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.K., E.I. ve C.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu.