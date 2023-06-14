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Giriş Tarihi: 14.6.2023 09:13

Bombalı pankarta 3 gözaltı… Arkasından o terör örgütü çıktı…

İstanbul’da TKP/ML Silahlı Terör Örgütü’ne düzenlenen operasyonda; Maltepe İlçesi’ndeki bir noktaya bombalı pankart asılması olayını gerçekleştiren üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bombalı pankarta 3 gözaltı… Arkasından o terör örgütü çıktı…

İstanbul Emniyeti; TKP/ML Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. 24 Mart 2023 tarihinde Maltepe İlçesi'ndeki bir noktaya bombalı pankart asılması olayını gerçekleştiren üç kişi; Maltepe İlçesi'nde bulunan üç farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.K., E.I. ve C.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu.

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Bombalı pankarta 3 gözaltı… Arkasından o terör örgütü çıktı…
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