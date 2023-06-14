CHP yönetiminden milletvekillerine basın kısıtlaması!

Son dakika haberi... 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği partide, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu , partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi. Gerilimin yüksek olduğu muhalefette, alınan yeni kararlarla gündem değiştirilmeye başlandı.
Yaşanan krizlerin ardından CHP yönetimi flaş bir karara imza attı. Alınan kara göre CHP'li vekiller televizyon programlarına katılmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak.
BASIN KISITLAMASI GELDİ
CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.
Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.
3 MADDE ÖN PLANA ÇIKTI
Dikkat çeken maddeler ise şu şekilde:
* Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.
* 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.
* Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak hamle: Akşener 8'li koalisyonu bombalayacak… İmamoğlu birlikte hareket ediyor iddiası!