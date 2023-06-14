CHP yönetiminden milletvekillerine basın kısıtlaması!

Son dakika haberi... 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği partide, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu , partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi. Gerilimin yüksek olduğu muhalefette, alınan yeni kararlarla gündem değiştirilmeye başlandı.