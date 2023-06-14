CHP’li meclis üyelerine büyüteç ve soda şoku

İZMİRBüyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumunda CHP ile AK Partili Meclis üyeleri arasında 'valiz' gerilimi yaşandı. Meclis oturumunda söz alan AK Partili Yusuf Demircioğlu kürsüye çıkarken yanında bir de valiz getirdi. Konuşmasının sonunda CHP'li meclis üyelerine yanında getirdiği valizi gösteren Demircioğlu, "Bu valizin içinde büyüteç var. Hâlâ seçim sonucunu görmeyenler için. Hâlâ 'Ben görmedim, duymadım, sonuçları hazmedemedim' diyenler için de soda var, hazımsızlığa iyi gelir" dedi. Demircioğlu'nun sözleri üzerine AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı.