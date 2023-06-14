Diyarbakır ve Cizre’de ‘dev uyuşturucu’ operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis, Diyarbakır'da temin edilen uyuşturucu maddeleri şehirlerarası otobüslerle ve ticari taksilerle sevk etmek isteyenlere yönelik operasyon yaptı.

Otobüs terminalinde yapılan aramada, valizde ve peynir bidonları arasında 13 kilo 195 gram skunk maddesi ele geçirildi. Polis, il dışından temin edilen uyuşturucu maddeleri hurda yüklü kamyonla sevk etmeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda ise, uygulama noktasında durdurulan çekici ve dorsesinde narkotik dedektör köpeği ile arama gerçekleştirdi. Aramada, paketler halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, gözaltına alınan 6 kişi ifade işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

CİZRE'DE ŞAFAK OPERASYONU

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik polis, şafak vakti operasyon düzenledi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeden alınan karar doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe genelindeki 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekât Polisleri'nin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda narkotik polisleri, 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 4 kilo eroin ele geçirildi.