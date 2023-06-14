İki ilde PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine geçit vermedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ele geçirildi.