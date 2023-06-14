İki ilde PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ele geçirildi.