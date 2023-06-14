Kılıçdaroğlu’na soğuk duş

Seçimhezimetini köylülere bağlayarak tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez kendisini eleştiren gazetecilere hesap sordu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kalemi eline alıp önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında "Neden kaybettin?" diye bağıran bir kişi ise soğuk duş etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha ağır bir mağlubiyet alan Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk grup toplantısında hayrete düşüren ifadeler kullandı. Değişime hiçbir zaman karşı olmadıklarını savunan Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda sadece örgütleri işaret etmesi dikkat çekti. Yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmaya niyeti olmadığının sinyallerini veren Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir.Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerini kullandı. Seçim yenilgisi sonrası köylülerin ardından şimdi de kendisini eleştiren gazetecilere yüklenen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini savcı yerine koyup karar verenlerin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir" şeklinde konuştu. 28 Mayıs'tan bu yana tüm istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi tüm eleştirileri dikkate alacağımız yeni bir dönemi inşa etme zamanıdır. 'Bu değişimin parçası olmak istiyorum' diyen herkese sesleniyorum. Önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız" diyerek şaşkınlık yarattı.ÖTE yandan grup toplantısı sonrası ATV muhabiri tarafından Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceği sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu'nun bu soruya yanıt vermek yerine gazeteciye hangi kurumdan olduğunu sorması dikkat çekti. Her defasında basın özgürlüğünden söz eden Kılıçdaroğlu'nun bu soru sonrasında sergilediği tavır ise gerçek yüzünü gün yüzüne çıkardı.