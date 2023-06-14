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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Kripto askerlere operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kripto askerlere operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Ankara'nın çeşitli semtlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edilen 5'i astsubay rütbesindeki 14 şüpheli gözaltına alındı. Manisa ve İzmir'de de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
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Kripto askerlere operasyon
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