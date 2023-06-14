Özel halk otobüsleri sahipleri İBB’den 1 milyar 800 milyon TL’lik alacakları istiyor

İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, bir grup özel halk otobüsü esnafı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB)'den yaklaşık 3 bin özel halk otobüsü sahibinin alacağı olan toplamda 1 Milyar 800 Milyon TL'lik ödemesini alamadıkları için açıklama yaptı. Başkan Şahin, açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun biraz da kendi sorunlarıyla ilgilenmesini istedi.

4 YILDIR ÖDEMELERDE SORUNLA KARŞILAŞIYORLAR

4 yıldır sorunlarının çözülmediğini ifade eden İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, "İstanbul'daki 3 bin civarındaki özel halk otobüsü son 4 yıldır ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Özellikle son dönemde artık otobüslerimizi işletemez hale geldik. Şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık her otobüsün 600 bin TL'ye yakın alacağı var. Dolayısıyla alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı vergilerimizi ödeyemiyoruz, tamir ve bakımlarını yaptıramıyoruz. Bankalara olan kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılı bir sürecin içine girmiş bulunmaktayız. Daha önce iki üç kez de konuyla alakalı serzenişte bulunmuştuk. Ama bir sonuç alamamıştık. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine serzenişte bulunmak istiyoruz, artık biz bu tekeri döndüremiyoruz. Bu mağduriyetin neticesinde hizmette aksaklıklar ve kalitesizlik meydana geliyor. Biz bu sorunumuzun derhal çözülmesini istiyoruz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI BİRAZ DA BİZİMLE İLGİLENSİN"

Başkan Şahin, "Sorun çözülmediği sürece araçlarımızın çalışmasındaki aksaklıklar devam edecek. Çünkü alacağımızı alamadığımızdan dolayı araçlarımızı tamir ettiremiyoruz. Tamir edilemeyen araçlarda her gün basında sizler de görüyorsunuz bütün İstanbul halkı da izliyor yollarda kalıyor, araçlarımız yanıyor. Bunun sebebi araçlarımızı yeteri kadar bakım ve tamir yaptıramamamızdır. Alacaklarımızı 4 yıldır alamıyoruz. Bu mağduriyet devam ediyor. Defaten dile getirmemize rağmen İstanbul'u yönetenler İstanbul'un sorunlarından daha çok başka sorunlarla ilgileniyorlar. Allah rızası için bu sektörün sorunlarını çözün. Bu insanların mağduriyetini giderin. Bu kentin en önemli işini yapan bu sektörün sorunlarının çözümü İstanbul halkına yapılabilecek en önemli hizmetlerin başında geliyor. Her esnafımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 600 bin TL'ye yakın alacağı var. Alacaklarımızın derhal ödenmesini istiyoruz. Buradaki tek amacımız sesimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyurmak. Belediye başkanımız biraz da bizim sorunlarımızla ilgilenirsek çok iyi olur diye seslenmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.