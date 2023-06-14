Türkiye’nin akademi ödülleri geleceğe ışık tutuyor

Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam edecek. 16 Mayıs'ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; "Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları'' dikkate alınacak.

BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNE 150 TAM ALTIN ÖDÜL

Türkiye'de ortaya konmuş, Türkiye bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmaların değerlendirmeye alındığı İlim Yayma Ödülleri'nde "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller yılsonunda sahiplerini bulacak. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın mükâfat olarak verilecek. 2023 İlim Yayma Ödülleri için İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim yayma Ödülleri Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Vakıf Mütevelli Heyeti ve törene destek veren sponsorların temsilcileri katıldı.

BİLAL ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50'şer tam altın mükâfat olarak verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan basın toplantısında 3. kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sürecine ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Erdoğan, "Başvurular ilimyaymaodulleri.org web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yılsonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükâfatlandırılacak. Bu ödüllerin başarısı başvuruların kalitesine bağlı. Ödülleri doğru adreslere teslim edeceğimize inanıyoruz. Her geçen ödülde algoritmamızı daha da geliştiriyoruz. Ödüle aday olma ve aday gösterilme yöntemiyle akademi dünyasının daha da keşfedilmesini istiyoruz.

"AMACIMIZ BAŞARILI AKADEMİK KARİYERLERE ÖZENİLMESİNİ SAĞLAMAK"

"Amacımız başarılı akademik kariyerlere özenilmesini sağlamak. Ödül alan akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak desteklemiş oluyoruz. Araştırma alanları kamuoyuna ne kadar mâl olursa özendirici vasfı da o kadar desteklenmiş olur. İlki 2019 yılında verilen İlim Yayma Ödüllerinin bu yılki ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. Bu yıl da hayli yoğun ilgi var. Markalaşmış olan bu ödüllerin tüm akademi camiasına motivasyon olması, ülkemiz adına yeni cevherlerin keşfine imkân sağlaması en büyük temennimizdir. İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ödüllerin uluslararası hüviyet kazanması için de çaba sarf ediyoruz. Bunun bir doğal süreç olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle İlim Yayma gibi ülkemizde 70 yılı aşan bir geleneğin de dünyada ilmin yayılmasına katkı vermesini ümit ediyoruz. Ödüllerimizin uluslararası boyuta taşınmasıyla, vakfımızın misyonu tam anlamıyla yerine gelmiş olacak"