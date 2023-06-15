2. Abdülhamid Han’ın torunundan Erdoğan’a teşekkür: Türkiye’yi kadim tarihiyle buluşturdunuz

Lübnan'ınbaşkenti Beyrut'ta yaşayan Osmanlı hanedanı üyesi ve 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunlarından Emel Adra, yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayıp, ailesine sahip çıktığı için teşekkür etti. Lübnan'da yaşayan Adra, 29 Mayıs'ta Erdoğan'a hitaben yazdığı ve Ankara'ya gönderdiği mektubunda, "Efendim, bendeniz büyük dedem Sultan Abdülhamid'in dördüncü kuşaktan torunu ve dedem Mehmed Selim'in Lübnan'da yaşayan hafidi (torunu) Emel Adra" diye tanıttıktan sonra, şunları kaydetti: "Zat-ı âlinizin tekrardan cumhurreisi olarak seçilmesinden dolayı tebriklerimi sunuyorum. Efendim, şahsınıza, Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihiyle buluşturduğunuz, geçmişiyle barıştırdığınız, aileme sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. Ahir ömrümde sizin için dua ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin. Biz sizlerin muvaffakiyetleri için dua ediyoruz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamü aleyküm. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı.