Arananlar listesine tek tek çizik atıldı!

MİT, PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik bir aydır düzenlediği nokta operasyonla arananlar listesindeki birçok teröristi etkisiz hale getirdi.
8 HAZİRAN
PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve beraberindeki sözde tabur sorumlusu Mehmet Salih Çakal ile şoför Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.
22 MAYIS
PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Rodi kod adlı Emre Şahin ve koruması, Irak Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
17 MAYIS
MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynelarab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
13 MAYIS
Suriye'de düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi.