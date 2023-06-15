Arananlar listesine tek tek çizik atıldı!

MİT, PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik bir aydır düzenlediği nokta operasyonla arananlar listesindeki birçok teröristi etkisiz hale getirdi.PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve beraberindeki sözde tabur sorumlusu Mehmet Salih Çakal ile şoför Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Rodi kod adlı Emre Şahin ve koruması, Irak Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynelarab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Suriye'de düzenlenen operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi.