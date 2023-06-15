Muş'tabir araya gelen aileler, çocuklarının PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter, halkın yakasından düşün" yazılı pankartlar açtı. AAHDP ve PKK dünyayı başımıza yıktı. Biz de Kürt'üz. Çocuklarımızı alıp gidiyorlar, ne hakları var. Çocuklarımız gelene kadar buradayız.