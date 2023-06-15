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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Artık yeter, halkın yakasından düşün

Artık yeter, halkın yakasından düşün
Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter, halkın yakasından düşün" yazılı pankartlar açtı. AA

ÇOCUKLARIMIZ GELENE KADAR BURADAYIZ
Naciye Özcan: HDP ve PKK dünyayı başımıza yıktı. Biz de Kürt'üz. Çocuklarımızı alıp gidiyorlar, ne hakları var. Çocuklarımız gelene kadar buradayız.
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Artık yeter, halkın yakasından düşün
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