Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı.