Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:36 Son Güncelleme: 15.6.2023 10:44

Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin yakalandığını bildirdi.

Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

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Son dakika: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Mehmet Zeki İlmin yakalandı
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