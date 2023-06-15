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Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:53

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

DHA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
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