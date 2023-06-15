CHP eksik demiri bıraktı, köstebek avına çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan kentsel dönüşüm projesinin hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. İmalatları yapan kooperatifin kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yer alması skandalın boyutlarının daha da büyümesine neden oldu.

HEDEF SAPTIRMA ÇABASI İÇİNE GİRDİLER

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde sert tartışmalara neden olan kentsel dönüşüm skandalı sonrası CHP grubu kamuoyundan gelen tepkileri püskürtmek için hedef saptırma çabası içine girdi.

ÖNAL'DAN KÖSTEBEK İMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı İrfan Önal inşaatta eksik demir ve hatalı beton kullanımına neden olan skandalın sebeplerini araştırmak yerine belediyede bilgiyi kimin sızdırdığının peşine düştü.

PARTİZAN BÜROKRATLAR VAR

Dünkü meclis toplantısında yaptığı konuşmada belediye bürokratları arasında köstebek olduğunu ima eden Önal: "Şimdi bir iddiada bulunacağım. Ben yerelde iktidar partisinin meclis üyesi olarak bu bilgilere sahip değilim. Eğer zorlaştırıcı kontrollerin iddiası geçiyorsa ve bilgiler AK Parti'ye veriliyorsa korkarım ki memurlardan da partizanlık yapanlar olabilir. Özgür Hızal'a bana gelmeyen belge gidiyor ve anında ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

PARTİZAN ARIYORLARSA BÜROKRATLARA DEĞİL KENDİLERİNE BAKSINLAR

Önal'ın büyükşehir belediyesi çalışanları arasında partizan bürokratlar olduğunu öne sürmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Önal'a tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: "Her şeyden önce Sayın Önal'a İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 25 yıldır CHP'li belediye başkanlarının yönettiğini hatırlatmak isterim. Sayın Önal mecliste yaptığı konuşmada Partizan bürokratlar gibi bir ifade kullandı. Ben büyükşehir belediyesinde partizan bürokrat olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir yerde partizanlık varsa orada CHP var demektir. Partizanlık CHP'lilerle özdeşleşmiş bir yaklaşımdır. CHP'nin İzmir'deki yetkilileri kentsel dönüşüm projesinde yaşanan eksik demir ve hatalı beton imalatı skandalına neden olan etmenleri araştırmak yerine bu skandalı kimlerin sızdırdığının peşine düşmüştür. Bu da çok manidar bir durumdur. Bu skandalın arkasında gerçek partizanlar vardır. Bu skandalın başında İZBETON'un ve iş insanları yapı kooperatifinin başındaki kişilerle onların arkasındaki partizanlar vardır. CHP'li siyasetçi ve yöneticiler eğer partizan arayacaklarsa belediyede değil buralarda aramalıdır" dedi.