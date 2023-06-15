Deprem bölgesindeki okullar yeni döneme yetiştirilecek

Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas, depremden sonra mesaisinin önemli bir bölümünü buraya ayırdı. İlk yaptığımız kabine toplantısında da ilgili bakan arkadaşlara bölgedeki sorunların çözümü ve verilen vaatlerin yerine getirilmesi için çalışmaların hızla devam etmesi talimatını verdi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık bürokratları ve deprem bölgesindeki 10 ilin Milli Eğitim Müdürleriyle birlikte Gaziantep'te değerlendirme toplantısı yaptı. AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Depremden etkilenen 10 ilimizin il müdürleriyle bir araya geldik. Özellikle yatırım ve onarım faaliyetleriyle ilgilenen müdür yardımcılarını da davet ettik. Bu toplantıda şunu gördük, yaşanan olayların ardından milletimizin sorunu çok ciddi bir şekilde sahiplendi. Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemindeki Tekalifi Milliye kararları gibi bu mücadeleyi de adeta bir ulusal kurtuluş mücadelesi gibi fedakarca desteklerde bulunarak bu 10 ildeki yaraları sarmaya girişti. Böyle bir milletin parçası olmaktan onur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu felakette kaybettiğimiz, dostlarımız, arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız depremden sonraki mesaisinin önemli bölümünü yaraların sarılması için harcadı. Çok ciddi gayret sarf edildi, kaynaklar ayrıldı. Dün de çok uzun bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk talimatı 'Bölgedeki sorunları acil olarak çözün. Taahhütlerimizi yerine getirin' şeklinde oldu. Ben de Milli Eğitim Bakanı olarak bölgedeki eğitim-öğretim faaliyeti yeni yılına girmeden önceden atılması gereken adımlar ve devam eden projelerle ilgili görüşmek üzere buraya geldim. Yıkılan, hasar gören okullarımız var. Onların yerine yenilerinin yapılması problemimiz var, ikinci olarak da depremi yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar var. Konaklama sorunu ve psikolojik olarak etkilendikleri için travmadan kurtulmaları için yapılacak destekler. Bölgeye yeni atanan öğretmenlerin konaklama ve barınmaları ile ilgili sorun ve son olarak da bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin hem akademik hem de psikolojik olarak atlatmaları için yapılması gerekenler var. Bugün bunları konuştuk. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla kaynak konusunda hiçbir problem yaşamayacağımıza dair bir çerçeve var. Bunu arkadaşlara aktardık. Çok güzel tedbirler alınmış ve yürütülüyor. Eylül ayında yeni dönemin başlamasıyla derslik sayısında deprem öncesi durumda olacağız. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Destek olan herkese devletimize, vatandaşlarımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.