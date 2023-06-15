Türkiye, ‘IGAD zirvesi’nden memnun kaldı

Dışişleri Bakanlığı, 12 Haziran'da gerçekleştirilen Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) 14. Devlet ve Hükümet Başkanları Olağan Zirvesi'ni memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zirvede dönem başkanlığını Sudan'dan devralan dost ve kardeş Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'i kutluyoruz. IGAD İcra Sekreterliği makamına yeniden seçilen Dr. Workneh Gebeyehu'yu tebrik ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Cibuti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen IGAD 14. Devlet ve Hükümet Başkanları Olağan Zirvesi'nin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Sudan'da çatışmaların diyalog yoluyla çözümlenmesini teminen görevlendirilen IGAD Dörtlüsü'nün çabalarına desteğimizi beyan ediyoruz. Afrika Boynuzu bölgesinde barış, istikrar ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma bağlamında etkin rol oynayan ve ülkemizin de Ortaklar Forumu'nun üyesi olduğu IGAD ile işbirliğimiz artarak devam edecektir" denildi. ANKARA