Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesi Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine önemli fayda sağlayacaktır. Çekilen onca acıdan sonra bölgemizde barışın kapısının aralandığını görüyoruz. Bu fırsatın kaçırılmaması için ilgili tüm tarafların sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel işbirliği ve istişare mekanizmalarımızı daha da kuvvetlendireceğiz.Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz bu yılda özellikle 'Doğu mu Batı mı' gibi bir ayrıştırmaya gitmek, bir defa bizim ilkelerimizin arasında yer almıyor. Biz Batı'ya ne kadar yakınsak Doğu'ya da en az o kadar yakınız. Bizim derdimiz özellikle bu yüzyılda dünyadaki tüm ülkelerle aynı anlayışla bir arada olmak. Hepsiyle tüm görüşmelerimizi en ideal şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz tüm ülkelerle barış ve istikrar için çalışacağız.Zengezur Koridoru, İran'la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran'ın böyle bir tavır içerisinde olması, gerek Azerbaycan'ı gerekse bizi üzüyor. Onları da üzmesi lazım. Bir de burada vagon başına alınan ücretler filan ne yazık ki çok çok yüksek. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı da kısa zamanda aşarız. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek karayolu gerek demiryoluyla burada Türkiye-Azerbaycanİran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de 'Pekin-Londra hattı' da açılmış olur.NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz.(Yunanistan'la ilişkiler) Seçimden sonra Miçotakis aradı, tebrik etti. Dolayısıyla Vilnius'ta böyle bir şey olması halinde biz görüşmekten çekinmeyiz. İki komşu ülkeyiz. Yeter ki zaman zaman ileri geri verilen mesajlar olmadıktan sonra, biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil, azaltmanın peşindeyiz. Düşmanlarımızı çoğaltmak için değil, azaltmak için varız. Türkiye budur, Erdoğan budur.Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim.Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuzda atılacak.Aile ve Gençlik Bankası çok çok önemli. Bu konuyu yine aynı şekilde kendilerine (muhalefete) taşırız. Eğer buna olumlu yaklaşırlarsa bununla da ilgili adım atarız. Yani bunların bazıları Anayasa değişikliği gerektirir, bazıları ise yasal düzenleme gerektirir. Anayasa değişikliği gerektiren konularda muhalefet bu işe "evet" der mi sorusunun cevabına gelince, maalesef orada çok çok iyimser değiliz" dedi.(CHP'deki tartışmalarla ilgili soru üzerine) O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Bana AK Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık. Onlar ise 6'lı masa, 9'lu masa, 11'li masa; ortada masa kalmadı, dağıldı.Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Ben kadro hareketine inanırım. Bu kardeşimizin de başarılarını ilettiler. Yani Goldman Sachs'tan tut da bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar... Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecek ve hayırlısıyla güzel neticeleri alacağız diye düşünüyorum.Bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, "Hayırlı olsun" dedik ve enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı bildirdik.