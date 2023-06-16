11 ildeki okullar eylüle yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinde yıkılan veya hasar gören okulların 2023-2024 eğitim- öğretim dönemine yetiştirileceğini söyledi. Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. İlk kabine toplantısında çalışmaların hızlanması talimatını verdi" dedi.MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği günden bu yana kendisine nezaket ziyaretinde bulunan kişilerden gelen hediye ve çiçeklerin nakde dönüştürülerek deprem bölgesindeki öğrencilere karne hediyesi olarak oyuncak alınması talimatı verdi/SABAH