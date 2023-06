AK Parti bir kadın hareketidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönem kadın milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanışma toplantısında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen tanışma toplantısında AK Partili kadın milletvekilleri kendilerini kısaca tanıttı. Toplantıda yeni dönemde kadınlar için yapılacak projelere dair yol haritası konuşuldu. Eğitimde, iş hayatında, akademide, sporda sanatta, hayatın her alanında kadınların daha fazla aktif olacağı Türkiye Yüzyılı'nın kadınlarla birlikte kurulacağı ifade edildi. Emine Erdoğan'ın ise toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği üzere AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu belirterek kadınların hayatın her alanında varlığının artırılması gerektiğini söylediği öğrenildi.