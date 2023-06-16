Bakan Tunç’tan İsviçre’de ki alçak saldırıya kınama! “İsviçre hükümeti bu eylemleri yapanları yakalayıp soruşturmalı”

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da çeşitli temaslarda bulundu. Programlar arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme ilişkin açıklama yaptı. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını beklediklerini ifade eden Tunç, "Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir" diye konuştu.

İSVİÇRE'DE MEYDANA GELEN PROVOKATİF EYLEMİ KINIYORUZ, LANETLİYORUZ

İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemi kınadıklarını ve lanetlediklerin ifade eden Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarımız, Dışişleri Bakanlığımız açıklamaları yaptılar. Parti sözcümüz de açıklama yaptı. Ben de dün bir açıklama yapmıştım. Bu açıklama ışığında tekrar ediyoruz. Bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmemesi lazım. Şiddet çağrısı, nefret suçu kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler özgürlük kapsamında sayılamaz" şeklinde konuştu.

İSVİÇRE HÜKÜMETİNİN HUKUKA SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUZ

Bakan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp, soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalı" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: "Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük. Dün de İsviçre'de gördük. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet etti ve gerekli uyarılar gerçekleştirildi. Kınıyoruz, lanetliyoruz. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz."

BARTIN'DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın Valiliğini ziyaret etti. Tunç, Vali Nurtaç Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.