Son dakika: Başkan Erdoğan: İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mevcut derslik sayımızı iki katına çıkararak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklarına öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz karşılayarak evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda ne varsa çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik.