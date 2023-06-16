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Giriş Tarihi: 16.6.2023 21:39

Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Erdoğan YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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