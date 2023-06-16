Başkan Erdoğan’dan Vaniköy Camisi fotoğraflı cuma mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
BOĞAZ'IN İNCİSİ
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, "Boğaz'ın incisi" olarak tanımlanan caminin fotoğrafına yer verildi. Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girdi.
Caminin Sultan IV. Mehmed döneminde, 1665-1666'da Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırılan ahşap çatısı ve müştemilatı 2020'de çıkan yangında tamamen yanmıştı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve "Boğazın incisi" olarak tanımlanan caminin açılış töreninin yakın zamanda yapılması planlanıyor.
Tarihi Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı | Video