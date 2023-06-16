Çifte operasyonda 96 kaçak göçmene gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kaçak Göçmen Evi" olarak kullanılan adreslere operasyon yaptı. 39 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri söz konusu adreslerde barındırdıkları tespit edilen M.U.G. (35) ve M.Ş. (47) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde yapılan denetimlerde de ülkemize kaçak olarak giriş yapmış olan, vize ihlali bulunan veya yasal kalış sürelerini ihlal etmiş yabancı uyruklu 57 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.