İzmir Metro’da grev kapıda!

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika bugün işyerlerine grev ilanı asacak.

KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMDA KAOS YAŞANABİLİR

Sendikanın grev ilanını asması ile birlikte 60 günlük yasal süreçte başlamış olacak. Eğer taraflar arasında bu 60 günlük süreçte anlaşma olmazsa sendika örgütlü olduğu metro ve tramvay işletmelerinde greve gidebilecek. Greve gidilmesi durumunda İzmir kent içi toplu ulaşımda hayat durma noktasına gelecek. Her gün evden işe işten eve gidiş gelişlerde metro ve tramvayı tercih eden vatandaşlar büyük mağduriyet yaşayabilecek.

27 MADDEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

625 Metro AŞ işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 77 maddenin 50'sinde anlaşma sağlanırken, özellikle ekonomik maddeleri içeren 27 madde ise hala uzlaşı sağlanamadı.

ANA TALEP EŞİTLİK

Sendika kök ücretlerde istediği artışın yanı sıra sonraki altı aylarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında zam, ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılması, gıda yardımı, gece çalışma ücretinin artırılması, vardiya pirimi, fazla çalışma ücreti, iş riskleri primlerinin ve diğer sosyal hakların belediye şirketleri ile aynı seviyeye çekilmesi isteniyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yeraltı tazminatı gibi taleplerde yer aldı.