Rüşvetten 12 yıl hapsi istenen CHP’li başkan hakim karşısında!

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'nde inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında, Bodrum'da bulunan iki villanın aracılar kullanılarak 'Rüşvet' olarak aldıklarının tespit edildi. Villayı rüşvet olarak veren mimarlık şirketinin sahibi, villayı rüşvet olarak veren otel müdürü ile Kayalar ve Güleç gözaltına alındı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Menderes Belediye Başkanıyken gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan Mustafa Kayalar ve 5 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı iddianameye göre, N.K ve Z.S. isimli kişiler konu ile ilgili ihbarda bulundu. İhbar üzerine Menderes eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'la ile birlikte Ertan Güleç, Ali Bektaş, Nurillah Ercan, Ruhi Durak, Songül Van ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3.7 MİLYONLUK VİLLAYI 350 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Bodrum Akyarlar Mahallesi'ndeki villanın 02 Nisan 2020'de 350 bin lira bedelle otel inşaatının sahibi Ali Bektaş tarafından CHP'li Başkan Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak'a yapıldığı anlaşıldı. Ancak 2 Nisan 2020'de villanın rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, alım satım ile rayiç bedeli arasındaki 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddianamede yer aldı.

Ayrıca yine Bodrum Akyarlar'daki diğer villanın 400 bin lira bedelle Bien Yapı'nın sahibi Nurullah Ercan vekaletiyle Songül Van tarafından Güleç Mobilya ve Dekorasyon isimli şahıs şirketinin sahibi CHP'li Meclis Üyesi Erhan Güleç'e yapıldığına dikkat çekildi. Villanın aynı dönem rayiç bedelinin 5 milyon 450 bin lira olduğu ol, 4 milyon 950 bin lira daha ucuza satıldığı belirtildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Kayalar ile birlikte görevden el çektirilen Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, Nurullah Ercan, Ali Bektaş, Mustafa Kayalar'ın kayınpederi Ruhi Durak ve Songül Van sanık olarak yer aldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Mustafa Kayalar, hakkındaki suçlamaları reddettiğini ifade ederek, "Böyle bir rüşvet almadım. Bize bir ihbar gelmişti. Bu ihbara karşılık müdürlerimiz ile görüşüp ekiplerimizi sahaya gönderdik. Büyük bir otel burası. Ekiplerimiz burada çalışmalarını yapmaya başladı. Sonra biz şirket yetkilileri ile görüştük. Yetkililer bize yan taraftaki arsayı alıp emsal fazlalığını gidereceğini söyledi. Biz de şirketin bu işi yapmasını bekledik. Bu sonuçlanmayınca ekiplerimiz işlem yaparak inşaatı mühürledi. 8-10 milyon TL civarında bir ceza kestik. Savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu. Bu süreçte tüm işlemleri yaptığımızı düşünüyorum. Farklı uygulamamız olmadı" dedi.

MÜHÜRLEMEYİ GECİKTİRDİN Mİ?

Mahkeme başkanının 'Geciktirmeye yönelik talimatınız olduğu iddiasına ne diyorsunuz?' sorusuna ise Kayalar, "Şikayet önce müdürlüğe gelir ve sonra ilgili müdürlüğe gider. Müdürlüğün de bizle görüşmesinin ardından olur vererek hemen çalışmalar başladı. Yani hemen talimatı vermiştik. 'Mühürlemeyi geciktirin' gibi bir talimatım olmadı" diye yanıt verdi.

RÜŞVET KARŞILIĞI KAÇAK KATA GÖZ YUMMA İDDİASI

Otelin kaçak katlarına göz yummak karşılığında kayınpederi Ruhi Durak'ın üzerine toplamda 800 bin TL karşılığında villanın geçirilmesi iddiasının sorulması üzerine savunma yapan Kayalar, "Kayınpederimin olaydan 1 sene önce aldığı ev. Aldığı firma da arkadaşı. Arkadaşından biri ev almış, benim de sonradan haberim oldu. Yani olaydan 1-1,5 sene önce alınmış bir ev. Bu 1 sene sonraki kaçak olaya nasıl bağlantı kuruluyor anlamış değilim. Aldıktan sonra kimden aldığını öğrendim. Benim de geçmişte Menderes'te inşaat firmam vardı ve malzeme satıyordum firmaya. Yani başkan olduktan sonra tanışma durumu yok" ifadelerine yer verdi.

İNŞAAT BÜYÜK OLDUĞU İÇİN TESPİTİ UZUN SÜRDÜ

Duruşmada tanık olarak dönemin Menderes Belediyesi İmar Müdürü İ.Y., "İlk önce bana geliyor şikayetler. Ben ilgili arkadaşlara bunun sevkini yaptım. İnşaat büyük olduğu için tespit uzun sürdü. Biz tespiti yaptığımızda başkanın bilgisi vardı. Prosedür devam ediyordu. Aykırılık olduğu yönünde tereddütler vardı. Emsal fazlalığının çözülebileceği imkanlar da vardı. Değişiklikler olsaydı çözüm sağlanabilirdi. Başkanımız da bununla ilgili istişare halindeydi. Eylül ayına gelince işlemler başlatıldı. Sözlü olarak beklememiz konusunda bir talimat verdi aksaklığın giderilmesi için. İstenilen süre makul bir süreydi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tamamının adli kontrol şartını kaldırılmasına karar vererek, yeni tanıkların hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.