Tartıştığı kişiyi çenesinden vuran polis memuru tahliye edildi

Afyonkarahisar'dan eşinin tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gelen polis memuru Emrullah G., hastanenin otoparkında park sebebiyle tartışma bir grupla tartışma yaşadı. İddiaya göre yakınlarının tedavisi için hastaneye gelen 3 kişilik bir grup da aracını personel otoparkına park edince polis memuru kendilerini uyardı. Grup ile polis memuru arasında tartışma yaşandı. Grupta yer alan Mehmet Akbulut, polis memuruna "Sen bu otoparkın bekçisi misin? İstediğim yere park ederim" deyince öfkelenen polis memuru "Cinnet getireceğim, bana kendilerini vurduracaklar" diyerek tabancasını doldur boşalt yaptı.

ÇENESİNDEN VURULDU

Polis memurunu engellemek için hamle yapan Mehmet Akbulut, çıkan arbede sonucu polis memuru Mehmet Akbulut'un başına iki kez silahın kabzasıyla vurdu. Ardından Emrullah G., ateş etti. Mehmet Akbulut'un çenesinden giren kurşun kulağının altından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Akbulut tedavi altına alınırken polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Olayla yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen İddianamede polis memuru Emrullah G., yüzünden yaralanan Mehmet Akbulut ve tartışmaya dahil olan Mehmet Akfırat İle Osman Akçiçek müşteki-şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, polis memuru Emrullah G.'nin öldürme amacıyla hareket ettiğini kaydedil. Bu gerekçe doğrultusunda Emrullah G.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istedi. Çenesinden yaralanan Mehmet Akbulut, aracı süren Osman Akçiçek ve Mehmet Akfırat hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından değişen oranlarda 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

BİLİRKİŞİ NİŞAN ALINMADIĞINI SÖYLEDİ

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu müşteki-sanık Emrullah G., müşteki-sanıklar Mehmet Akbulut, Mehmet Akfırat ve Osman Akçiçek Avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Sanıkların alınan savunmalarının ardından olaya ilişkin tanıklar dinlendi. Dosya kapsamından kamera görüntülerine ilişkin alınan bilirkişi raporunda polis memuru Emrullah G.'nin sağ elinde bulunan silahı kaldırdığı ve Mehmet Akbulut'a vurduğu tespit edildi. Raporda ayrıca Emrullah G.'nin Mehmet Akbulut'a doğrudan nişan veya hedef göstererek atış yapmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ KAYITLARININ TAMAMI İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki-sanık Mehmet Akbulut'un yüzündeki iz için Adli Tıp Kurumundan kesin rapor alınmasına, bir kısım kaydın arıza nedeniyle temin edilemediği suç konusu eylemleri başından sonuna kesintisiz olarak gösteren kayıtların mevcut olup olmadığına dair Cerrahpaşa Hastanesi yönetimine yazı yazılmasına karar verdi.

POLİS MEMURU TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmış olması, tanıkların dinlenmiş olması, alınacak herhangi bir raporda karartma, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu müşteki-sanık Emrullah G.'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Akbulut, olayın 6 ay önce yaşandığını aracın otoparktan çıkarmam yüzünden yaşandığını belirtti. Akbulut, "Cerrahpaşa'da hastanenin önünde kısa bir tartışmadan dolayı polis memuru kafama direk ateş etti. Maalesef polis memuru sahte delillerle serbest bırakıldı'' dedi.

10-15 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

"Polis memuru neden vurmuş, mahkemede ne söyledi" sorusuna Akbulut, "O an korkmuş, üstüne gitmişim diye. Silah çekip silahla korkutmaya çalışmış beni. Silah ateş almış. Ama öyle bir şey yok. Direk yüzüme doğrulttu, bana ateş etti. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben ölseydim acaba serbest mi kalacaktı? İçeri girmesi için, ceza alması için ölmem mi gerekiyordu? Tutuklanmasını istiyorum. En az 15 yıl ceza verilmesini istiyorum" dedi. Mehmet Akbulut, 10-15 gün hastanede kaldığını, çok masraf yaptığını, dolgu yaptığını ve estetik olduğunu da belirterek şu anda ani dönme reflekslerinde lif germeleri olduğunu belirtti.