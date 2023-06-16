Varank’tan Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin göndermesi: “Ne oldu zoom bağlantısı mı koptu?”

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrıları arttı. Kılıçdaroğlu bu değişim çağrılarına kendisi istifa etmek yerine ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) istifasını isteyip yeni kurulu belirlemekle yanıt vermeye çalıştı. Kılıçdaroğlu son olarak 4 Haziran öncesi atanan danışmanların görevine son verdi. Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı danışmanlar arasında Jeremy Rifkin de bulunuyordu.





"NE OLDU, ZOOM BAĞLANTISI MI KOPTU?"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bursa Milletvekili Mustafa Varank da görevine son verilen danışmanlar arasında geçtiğimiz yıl CHP toplantısına video konferansla ABD'den bağlanan Jeremy Rifkin'in olmasından kaynaklı Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu. Varank Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresini ekleyip "Ne oldu, zoom bağlantısı mı koptu?" ifadelerini kullandı. Varank'ın bu paylaşımı ise birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni topladı.

OLAYLI VİDEO KONFERANS

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, ABD'li yeni danışmanının kim olduğunu açıklamıştı. Toplantıya ise Kılıçdaroğlu'nun ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin gelmemiş, video konferansla toplantıya bağlanmış ve organizasyonun yetersizliğinden ötürü birçok aksaklık da yaşanmıştı.