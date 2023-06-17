63 saat enkaz altında kalan Gürkan sınava girdi

Hatay'da yaşayan Gürkan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme, dershanesine yakın olduğu için kaldığı dedesinin evinde yakalandı. Öztürk'ün kaldığı Ürgen Paşa Mahallesi Altıneller Sitesi B Blok zemin katta bulunan ev ilk depremde çöktü. Enkaz altında 63 saat geçiren Öztürk, ekipler tarafından kurtarıldı.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Yaşadığı o korku dolu dakikaları cep telefonuyla da kaydeden Öztürk, kurtarıldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Ceyhan KYK yurduna yerleştirildi.

Burada üniversite sınavına hazırlanan Öztürk, YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne Ceyhan Kasım Ragipoğlu Anadolu Lisesi'nde girdi.

HERKESE BOL ŞANS

Çok zor günler geçirdiğini anlatan Gürkan Öztürk, "Tabi ki zorlu bir süreçti insan olayın sıcaklığıyla yaşadıklarının zorluğunu anlayamıyor zihinsel olarak gün geçtikçe daha fazla kendime geliyorum. Annemin rahatsızlığı da psikolojimi etkiledi. Ama elimden geldiği kadar sınava hazırlanmaya çalıştım. En büyük hayalim endüstri mühendisi olmak. Bu şekilde bu sınava girmek istemezdim tabi ki bir çocuğumuz hayallerinden çok kaybettikleri için burada umarım zor zamanların güçlü insanları oluruz. Başta depremzede arkadaşlarım olmak üzere herkese bol şans diliyorum" diye konuştu.