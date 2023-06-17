Abdüllatif Şener’den Kılıçdaroğlu itirafı

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin mağlubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha geldi. AK Parti'yi yıpratma ve seçmeninden oy koparma projelerinden ilki olan ve uzun bir süre CHP'de milletvekilliği yapan Abdüllatif Şener, katıldığı bir TV yayınında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" dedi. Canlı yayında, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sorulan Şener, "Ben açıklamadan önce istifa ettim zaten" şeklinde konuştu. Şener, ikinci turda geçersiz oy kullandığını iddia etse de gerçek çok farklı çıktı. Şener'in oy kullandığı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4090 numaralı sandık tutanakları incelendiğinde, geçersiz oy olmadığı görülüyor. 321 oyun kullanıldığı sandıkta hiç geçersiz oy yok.