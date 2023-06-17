AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan İzmir Barosu’nun ’Onur Haftası’ programına tepki

İzmir Barosu, LGBTİ+ dernekleri tarafından kutlanan sözde "onur ayı" etkinlikleri çerçevesinde 17-25 Haziran tarihleri arasında bir takım etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikler kapsamında Cumartesi günü "onur ayı kahvaltısı" 19 Haziran Pazartesi günü de "LGBTİ+'ların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğüne Bakış: Onur Yürüyüşleri Atölye Çalışması" isimli bir etkinlik düzenleneceğinin açıklanması tepkileri de beraberinde getirdi.

SAYGILI'DAN TEPKİ

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Baro'ya tepki gösterdi. Saygılı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında düzenleyeceği ve LGBT propagandasını meşrulaştıran etkinlikleri desteklemesi, onur ve ahlak anlayışlarının gerçek anlamda sorgulanması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil! Baronun, dini ve toplumsal ahlâki değerlerle aile birliğini yerle bir etmeyi; dolayısıyla vatan ve millet bütünlüğümüzü hedef alan bu sapkınlık eylemlerine ortak olmalarının tek izahı; haddini aşmak, ahlâk erozyonuna basamak olmaktır. Kadın haklarını ve aile kutsallarını da çiğneyen bu istismarcılarla saf tutan; Türk Gençliği'nin yozlaşması için tertiplenen bu kirli propagandaya çanak tutan İzmir Barosu; derhal geri adım atmalı, adına 'Onur' dedikleri söz konusu kepazeliğe son vermelidir." İfadelirene yer verdi.

VALİ KÖŞGER: " İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öte yandan twitter hesabından bir paylaşım yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.