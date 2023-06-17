Akkuyu NGS projesi kapsamında, çift diplomalı yüksek lisans programı başlatılıyor

Türk üniversitelerinden 53 lisans mezunu, giriş sınavlarını başarıyla geçerek Rusya'nın en iyi teknik üniversiteleri olan Ulusal Araştırma Üniversitesi 'Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü' (NRU MPEI) ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi 'Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde' (NRNU MEPhI) nükleer ve ilgili yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edecekler.

Rus ve Türk üniversiteleri arasında yükseköğretimde ortak eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından imzalanmıştı. Buna göre, programa katılanlar NRNU MEPhI'de bir akademik yıl boyunca teknik terimleri de öğrenecek şekilde Rusça eğitim alıyor. Dil eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterliliklerinin onaylanmasının ardından NRNU MEPhI ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki ortak 2 yıllık yüksek lisans programının ilk yılına kaydoluyor.

Öğrenciler, hazırlığın ardından yüksek lisans programının ilk yılında İTÜ'de, ikinci yıllarında ise NRNU MEPhI'de eğitim alacak. İki üniversite tarafından geliştirilen ortak eğitim programı kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan mezunlar, biri Rusya'dan, diğeri Türkiye'den iki diplomanın sahibi olacak. Bu programın yanı sıra Akkuyu NGS'de çalışmak üzere enerji dallarında Rusya üniversitelerine öğrenci kabulü de devam ediyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Akkuyu NGS'ye yüksek nitelikli Türk uzman yetiştirme programı aktif olarak devam ediyor. 296 genç mühendis şimdiden Rus üniversitelerinden mezun oldu ve dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesinde mesleki deneyim kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Akkuyu NGS proje ekibine katılmak üzere 300 Türk uzmana daha eğitim verilecek. Rusya'daki eğitim sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda nükleer santrallerin işletilmesinde pratik stajları da içermektedir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Altyapı Geliştirme Departmanı Yöneticisi Salih Sarı ise eğitim programına yönelik olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, "Akkuyu NGS projesi sayesinde Türkiye'nin uzun süredir kurduğu nükleer santral hayali gerçek oluyor. Sınavlarını geçen öğrenciler, Rusya'da okuyacaksınız ve eminim ki Türkiye'de nükleer enerjinin geleceği olacaksınız." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer AŞ'de görev yapan Kimyasal Analiz Uzmanı Çiğdem Yılmaz da, Rusya'daki eğitimiyle ilgili izlenimlerini paylaşarak, "Türkiye'de nükleer sanayi henüz doğuş aşamasında. Bu nedenle Rusya'da eğitim almak ve edinilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamak oldukça önemli" dedi.