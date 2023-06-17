CHP ve İyi Parti'deki kurultay süreçlerini değerlendiren 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Muhalefetin en büyük problemi şu, elinize geçen bu kadar fırsata rağmen nasıl halka umut olamadınız? Halkı kendinize nasıl inandıramadınız? Bu konuda bazı hesapların verilmesi gerekiyor. Yeni süreçte muhalefet hangi dil, hangi görüş, hangi kadrolarla siyaset üretecek?" dedi. 14 Mayıs öncesi Millet İttifakı'nın HDP ile yakınlaşmasına ilk isyan bayrağını açan Ağıralioğlu, kin ve öfke ile siyaset yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Ağıralioğlu, "Milletimiz iktidara yeni bir kredi açtı. Bu krediyi iyi kullanmalarını temenni ediyorum. Siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu unutmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.