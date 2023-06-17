İşte uçan kalem operasyonunun detayları

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal e-ticaret siteleri üzerinden satılık araç, makine, gıda gibi malzemelerin bulunduğu tüm ilanları takibe alana şebekenin karşılıksız çeklerle dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 80 kişiden oluşan dolandırıcılık şebekesini tespit etti. Mali polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun perde arkasına SABAH ulaştı.

AKLI DENGESİ YERİNDE OLMAYAN VATANDAŞ ÜZERİNE ŞİRKET

Dolandırıcılar, herhangi bir geliri olmayan veya çalışmadan hazır para kazanmak isteyen kişiler üzerine 37 paravan şirket kurdu. Ticari unvana duyulan güveni kullanan şebeke, söz konusu şirketlerin adına kesilen karşılıksız çeklerle alışveriş yaptı. Paravan şirketlerden birini de aklı dengesi yerinde olmayan vatandaşın üzerine kurdukları tespit edildi.

Çete üyelerinin e-ticaret siteleri üzerinden satılık araç, makine, gıda gibi malzemelerin bulunduğu tüm ilanları takibe aldıkları, satıcılara mesaj atarak ürün bedelinden 10-15 bin Türk lirası fazla söyleyerek ödemenin vadeli çek olarak yapılması teklifinde bulundukları, mesaja dönüş yaparak teklifi kabul edenlerle temas kurdukları belirlendi. Kabul edenlere çeklerin fotoğraflarını göndererek inandırmaya çalıştıkları öğrenildi.

ÇEKLERDE "UÇAN KALEM" OYUNU

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunu uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazdıkları, alım satım işlemlerinde anlaşılmazlık çıkması veya karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda uçan kalemle yazdıkları çekleri ısıtarak yazılarını sildikleri ve daha sonra tekrar kullandıkları belirlendi. Ürünlerini satan kişiler çeklerin vadesi geldiği gün hayatlarının şokunu yaşadı. Çekleri ellerine alan mağdurlar yazının bir kısmının silindiğini fark ettiklerinde dolandırıldıklarını anladılar.

KENDİ ÇEKLERİYLE DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDI

Piyasadan karşılıksız çeklerle alınan araç, makine ve malzemelerin çek vadesi içerisinde paravan şirketler arasında devrini yapan şüphelilerin böylelikle ürünlerin izini kaybederek, mağdurların dolandırıldıklarını anladıklarında hukuki süreçte şerh ve tedbir kararı aldırmalarının önüne geçmeye çalıştıkları da tespit edildi. Şebeke dolandırıcılıktan elde ettikleri otomobilleri satışa çıkardıklarında karşılarına kendi çekleri çıktığı ve kendi aralarında "bizim piyasaya sürdüğümüz çekleri bize yutturmaya çalışıyor" şeklinde konuştukları öğrenildi.

20 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Mali Polisin söz konusu yöntemlerle dolandırılan 127 kişiden yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin yakalanması için harekete geçti. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyonda 65 kişiyi gözaltına aldı. Ankara emniyetin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Uçan Kalem' yöntemiyle 20 milyonluk vurgun yapmışlardı! İşte o operasyonun perde arkası... | Video