Sabah’la hayalleri gerçekleşmişti, şimdi karnesini aldı

Sabah'ın 1 Aralık 2021 tarihinde gündeme getirdiği 'Velisi yok diye okula başlayamıyor' başlıklı haberin ardından Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle okula başlayan 9 yaşındaki Gizem'de bu gün milyonlarca öğrenci gibi karnesini aldı. 3'üncü sınıfa geçen Gizem, 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılması sonucu ninesi tarafından bakımı üstlenmiş ancak yasal olarak velisi olmadığı için okul kaydını yaptıramamıştı. Yaşıtları okula giderken, hazırladığı okul çantasıyla aylarca bekleyen Gizem'in okul hayali SABAH'ın haberi ile gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, 9 yaşındaki Gizem Acanur'u Iğdır Merkezde bulunan Şehit Polis Kemal Adir İlkokulunda kayıt yaptırdı. Yaşıtlarına göre 1 dönem geç okula başlayan Acanur, aradaki farkı öğretmenlerinin emekleri ile kapattı. 2'inci sınıfı tamamlayan Gizem, bu gün milyonlarca öğrenci gibi karnesini aldı. Ailesel sorunlar nedeniyle eğitim hayatına geç başlayan Gizem, duygularını SABAH'a anlattı; "Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Gelip kaydımı yaptırıp geri gitsin demiştim. Arkadaşlarım okullarına gidiyordu. Bende çantamı hazırladım ama gidemedim. Sonunda kaydım yapıldı. Okuluma başladım. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.



Iğdır Milli Eğitim Müdürü Salih Canlı ise Gizem Acanur'un eğitimi ile bizzat ilgilendiğini söyleyerek; "Maalesef kızımız ailesel sorunları nedeniyle okula biraz geç başladı. Ama çok çalışkan bir öğrencimiz. Aradaki açığı hemen kapattı. Gizem'in okul aşkı tüm velilere örnek olsun. Kız çocuklarımızı okutmak için her türlü fedakarlığın yapılması gerekiyor. İnşallah Gizem kızımızın okul hayali gibi hizmet hayalide gerçekleşir. Polis olarak milletimize hizmet etmek istiyor. Ben onun çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah eğitim hayatı boyunca devlet olarak her zaman Gizem yavrumuzun yanında olacağız. Özellikle ninesi ve dedesinin de fedakarlıklarını biliyoruz. Bu gün Gizem 2'inci kez karnesini aldı. Durumunu sorduğumda çok saygılı ve derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu söylediler. Eğitim bir insanın en temel hakkıdır. Gelecek nesillerimizin alacakları eğitimin kalitesi için devletimiz tüm gücüyle mücadele vermektedir " dedi.