Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Roket fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.6.2023 10:46 Son Güncelleme: 17.6.2023 10:48

SON DAKİKA | Roket fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltınan alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

DHA
SON DAKİKA | Roket fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltınan alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

MKE Roket Fabrikası’nda patlama: 5 işçi şehit

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SON DAKİKA | Roket fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! 3 şüpheli tutuklandı
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