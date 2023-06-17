Tanju Özcan’a Başkan Erdoğan’dan cevap: Heykele masraf etme ihtiyaç sahiplerine yardım yap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heykelini yaptırmak isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın muvafakat talebine onay vermedi. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a bir mektup göndererek muvafakat istemişti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan gelen cevap mektubuna göre; Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi. İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususuna vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır" ifadelerine yer verildi. Bolu Belediye Başkanı Özcan ise, "Heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi. Kasım ŞAHİN/SABAH