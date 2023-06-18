“F” serisi 1 dolarlar ele geçirildi

İstanbul Emniyeti; İstanbul merkezli 5 ilde düzenlediği FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik operasyonlara "Gazi Turgut Aslan" adını verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 şüphelinin 28'inin yakalandığı operasyonda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 Euro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi bir dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 64 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen bütün suç unsurları detaylı şekilde incelemeye alındı. Diğer firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Gaybubet Evleri'ne yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest kalırken 12'si tutuklandı. 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.