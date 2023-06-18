Dokunulmazlığını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığına iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale etti.

KILIÇDAROĞLU TEHDİTLERİN HESABINI YARGIDA VERECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybetti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' 'Hakaret' suçları ilgili bürolara, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla yapılan şikayetlerin bulunduğu dilekçeler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

İDDİALAR ARAŞTIRILACAK

Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunursa da Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.