Ümit Özdağ’dan dikkat çeken ’Abdüllatif Şener’ itirafı: Vekilken insanların içerisinde söyledi...

ÖZDAĞ: ŞENER ZAFER PARTİSİ'NE OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fondaş Halk TV'de katıldığı bir programda Abdüllatif Şener ile ilgili dikkat çeken bir anektod paylaştı. Özdağ, Abdüllatif Şener'in Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini ifade etti.

Özdağ, "Ben Abdüllatif Bey ile televizyon dışında 2 kez sohbet ettim. Her ikisi de kahvaltı sohbetiydi. Cumhuriyet Halk Partisi vekiliyken bir kahvaltı sohbetinde, birçok insanın içerisinde şunu söyledi. Sizin sığınmacılar politikanız, benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru. Benim partim, bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" açıklamasında bulundu.

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