AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk MKYK'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları savunuculuğu konusunda öne çıkmış uluslararası örgütlerinin Diyarbakır anneleri konusundaki suskunluğunu not etmeye devam ediyoruz. Tabi bu bir suskunluk değil; çifte standart. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğidir.

Hükümetlerimiz döneminde hassasiyetle yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızın kararlı mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürecektir. En son FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi.

DEAŞ ve PKK ile mücadele devam etmektedir. BM'nin 51. maddenin verdiği yetki çerçevesinde biz kendi topraklarımıza bu ülkelerden yapılan saldırıları engellemek için mücadeleyi veriyoruz.

ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK

Enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini göreceğiz. Fahiş kira artışlarıyla ilgili gelen şikayetleri yakından takip ediyoruz.