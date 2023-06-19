Son dakika: AYM’den ’HDP’ye hazine yardımına bloke’ye ret! AK Parti’den ilk tepki...

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: HANGİ GEREKÇEYLE BU KARAR VERİLDİ?

AYM'nin kararıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hülki Cevizoğlu, "Bana tuhaf geldi bu. Mantıksal açıdan bakıyorum, siyasi açıdan değil de… Hazine yardımı neden yapılıyor partilere? Onlara maddi yardım yapalım ki propagandasını yapabilsin diye. Bu senede seçime giriyor diye 3 kat yardım yapıldı. Kanun, yasa gereği…