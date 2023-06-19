Cezaevi personeline operasyon: 22 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik takip sonucu Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda halen görev yapmakta olan, tayin olan, çeşitli suçlardan açıkta bulunan "İşkence, Eziyet, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını işleyen cezaevi personellerine yönelik Malatya merkezli eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Malatya 11, Adıyaman 2, Ankara 2, Antalya 1, Elazığ 2, Kayseri 2, Kırıkkale 1 ve Mersin 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli 2 Kurum Müdürü (açıkta), 2 İdari Amir, 18 İnfaz Koruma Memuru yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.