Haydi gençler bedava tatile

Geçen yıl yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi Temmuz'da başlıyor. 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak. Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor.
Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. Bu yaz hizmet verecek olan yurtlara "seyahatsever. gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
YOĞUN TALEP BEKLENİYOR
5 yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak. Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunan gençlerin ise misafirliklerinin sonlandırılacağı uyarısı yapıldı.