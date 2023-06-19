Haydi gençler bedava tatile

Geçen yıl yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi Temmuz'da başlıyor. 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak. Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor.Bakanlık personelleri ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. Bu yaz hizmet verecek olan yurtlara "seyahatsever. gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.5 yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak. Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunan gençlerin ise misafirliklerinin sonlandırılacağı uyarısı yapıldı.