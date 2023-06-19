Kurban pazarlarında pazarlıklar sürüyor

Hepsini kendim yetiştirdim. Benim hayvanlarım 60 ila 120 bin bandı arasında gidiyor. BU hayvanları satalım ki seneye yerine yenilerini getirebileyim. İnşallah satacağız hepsini. Burada bir kesimhane sorunu var o da aşılırsan satışlarımız daha iyi olacak. Belediye kesimhane konusunda net bir şey söylemedi henüz" dedi.