Kurban pazarlarında pazarlıklar sürüyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, pazarda yaşanan hareketlilik ise devam ediyor. Cebeci Mahallesi'nde kurulan pazarın gözdelerinden 1 ton 200 kiloluk Çankırı Ilgaz'dan gelen 'Ilgaz' isimli kurbanlık sahibini buldu. Onun gibi heybetli diğer kurbanlıklar ise Samsun'dan gelen 'Samsunlu' ve Ağrı'dan gelen Harun alıcılarını bekliyor. Pazarda 50 bin liradan başlayan fiyatlar hayvanların boyutuna ve kilosuna göre 200 bin lirayı bile geçebiliyor.
ILGAZ SAHİBİNİ BULDU
Ilgaz'dan 28 hayvan getirdiğini söyleyen Abdurrahman Delican, "Daha geleli 3 gün oldu. Çadırımızı yerimizi kurup ancak ayarladık. 5 hayvanımızı sattım. Bizim en gözdemiz bu bin 200 kiloluk 'Ilgaz' danamızdı, onu da sattık. Allah bereket versin. Bir hisse ortalama 10 bin ila 15 bin lira arasında gidiyor." dedi.
AĞRILI 'HARUN' VE 'SAMSUNLU' ALICISINI BEKLİYOR
Bin 400 kilometre uzaktaki Ağrı'dan 51 büyükbaş kurbanlık getiren Nevzat Cengiz ise, "Bugün bir hayvanımızı sattık ve siftahımızı yaptık. İnşallah hepsini satıp gideceğiz. Bu hayvanlarımızı aylarca Ağrımız'ın dağlarında kendimiz yetiştirdik. Sonra kurban için besiye aldık. 120 binden başlıyor fiyatlarımız.
Bizim çadırımızın gözdesi 'Harun' 800 kilogramdan fazla gelir. O da alıcısını bekliyor" dedi. Samsun'dan 38 hayvan getiren Avni Altınkaynak; "38 Hayvan getirdim inşallah hepsini satacağız. Daha yeni geldik. Henüz daha satışımızı yapamadık. Bizim gözümüzün nuru danamız 'Samsunlu' alıcısını bekliyor." ifadelerini kullandı.
"KESİMHANE İŞİ NETLEŞMELİ"
Sivas'ın Zara ilçesinden 32 hayvan getirdiğini aktaran Avni Yüksel de, "Kösedağ'da otlattığımız hayvanlarımızı getirdik. 4 tanesini sattık. Biz bunları 1 yaşında besiye aldık.
Hepsini kendim yetiştirdim. Benim hayvanlarım 60 ila 120 bin bandı arasında gidiyor. BU hayvanları satalım ki seneye yerine yenilerini getirebileyim. İnşallah satacağız hepsini. Burada bir kesimhane sorunu var o da aşılırsan satışlarımız daha iyi olacak. Belediye kesimhane konusunda net bir şey söylemedi henüz" dedi.