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Giriş Tarihi: 19.6.2023 13:03 Son Güncelleme: 19.6.2023 13:05

MSB paylaştı! Teröre bir darbe daha: İnlerine girmeye devam

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

MSB paylaştı! Teröre bir darbe daha: İnlerine girmeye devam

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İnlerine girmeye devam! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,

- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı,

- 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı.

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MSB paylaştı! Teröre bir darbe daha: İnlerine girmeye devam
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