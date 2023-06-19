MSB paylaştı! Teröre bir darbe daha: İnlerine girmeye devam

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İnlerine girmeye devam! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,
- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı,
- 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı.
İnlerine girmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı,
- 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip… pic.twitter.com/XD3wtg80QG