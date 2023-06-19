Sağlık raporlarının süresi uzatıldı

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirtti.Son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsatan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" bilgisini paylaştı.