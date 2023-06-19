‘Seçim sandıkta kazanılmaz’ diyerek provokasyona girişti HALK TV’de sokak çağrısı





'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'

Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.



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'Farklı yollar denenmeli'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.