Son dakika: FETÖ’cü Zekeriya Cerit tutuklandı





TÜRKMENİSTAN İMANLARINDAN

İstanbul'da terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı. Ayrıca Cerit'in İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Zekeriye Cerit tutuklanarak cezaevine gönderildi.